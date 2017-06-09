Накануне Дня России в Невинномысске прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города химиков.

Главный документ гражданина четырнадцатилетним ребятам вручил начальник отдела МВД России по Невинномысску, полковник полиции А. Толмачёв
Главный документ гражданина четырнадцатилетним ребятам вручил начальник отдела МВД России по Невинномысску, полковник полиции А. Толмачёв
Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску
Общее фото на память
Общее фото на память
Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску
Акция «Мы – граждане России» прошла в Невинномысске
Акция «Мы – граждане России» прошла в Невинномысске
Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску

В торжественной обстановке главный документ гражданина в рамках акции «Мы – граждане России» четырнадцатилетним ребятам вручил начальник отдела МВД России по Невинномысску полковник полиции А. Толмачёв.

«Получение первого паспорта – важный этап официального взросления. Вы представляете молодое поколение нашей страны, и её будущее будет таким, какими будете вы» – сказал, обращаясь к юным невинномысцам, А. Толмачев.

В акции также приняли участие начальник отдела по вопросам миграции Невинномысского ОМВД Ю. Коркмазова, председатель Общественного совета при ОМВД В. Селиванов, представители Молодежного центра развития личности. Они вручили виновникам торжества цветы и памятные подарки.