Накануне Дня России в Невинномысске прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города химиков.

Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску Главный документ гражданина четырнадцатилетним ребятам вручил начальник отдела МВД России по Невинномысску, полковник полиции А. Толмачёв Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску Общее фото на память Фото: пресс-служба отдела МВД России по Невинномысску Акция «Мы – граждане России» прошла в Невинномысске

В торжественной обстановке главный документ гражданина в рамках акции «Мы – граждане России» четырнадцатилетним ребятам вручил начальник отдела МВД России по Невинномысску полковник полиции А. Толмачёв.

«Получение первого паспорта – важный этап официального взросления. Вы представляете молодое поколение нашей страны, и её будущее будет таким, какими будете вы» – сказал, обращаясь к юным невинномысцам, А. Толмачев.

В акции также приняли участие начальник отдела по вопросам миграции Невинномысского ОМВД Ю. Коркмазова, председатель Общественного совета при ОМВД В. Селиванов, представители Молодежного центра развития личности. Они вручили виновникам торжества цветы и памятные подарки.