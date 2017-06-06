В Саратове завершился чемпионат России по парабадминтону, за награды которого боролись 52 спортсмена из 15 регионов. С букетом наград вернулись с этих состязаний воспитанники ставропольского Центра адаптивной физической культуры и спорта (ЦАФКС).

Фото: пресс-служба минспорта СК Фото: пресс-служба минспорта СК Фото: пресс-служба минспорта СК

Три медали выиграла лидер национальной сборной Ирина Кузьменко. Она стала лучшей в одиночном разряде и в дуэте с Люсей Игнатенко, которая в личном финале соревнований уступила победительнице, завоевав «серебро». Еще одну «бронзу» Кузьменко получила в миксте с Константином Афиногеновым из Санкт-Петербурга.

– Уровень турнира был весьма высок, поэтому результатом мы довольны, — отметила главный тренер сборной края по бадминтону Кристина Варфоломеева. – Турнир в Саратове стал главным стартом года, он подвел черту под всем сезоном. Поэтому права на ошибку у команды не было. Учтем также, что у нас в этом году был очень напряженный соревновательный график. У девчонок накопилась усталость, и все же они не подвели, показав максимум своих возможностей.

– Чемпионат страны — основной этап отбора в сборную России, которая приступает к подготовке к ноябрьскому чемпионату мира в Корее, и наши девушки — в числе основных кандидатов на поездку в Азию. Ирина Кузьменко уже закрепилась в главной команде страны, надеемся, что ее примеру последует и Люся Игнатенко, — подчеркнул министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков.