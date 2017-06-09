В Невинномысске сотрудники ГИБДД провели акцию, посвященную проблеме безопасности на железнодорожных переездах.

Фото: ОГИБДД Андроповского района В Андроповском районе и Невинномысске госавтоинспекторы призвали водителей к бдительности на железнодорожных переездах

Участие в ней приняли также работники Невинномысской дистанции пути (РЖД), представители администрации города химиков, журналисты. Были проведены беседы с водителями автотранспорта, розданы тематические памятки. Побывали организаторы акции и на автопредприятиях.

Аналогичное мероприятие прошло в Андроповском районе. Всем водителям, пересекающим один из железнодорожных переездов, вручили пропагандистские листовки. Особое внимание в беседах с автомобилистами было уделено тяжести последствий ДТП, происходящих там, где рельсы встречаются с асфальтом.