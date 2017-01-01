11 июня ОАО «Юридическое агентство «СРВ», известному далеко за пределами Ставрополья, исполняется 19 лет.

«Юридическое агентство «СРВ»

Защиту своих интересов специалистам «СРВ» доверяют крупнейшие энергетические компании, предприятия аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства, нефтяники, лидеры строительной сферы и других ключевых отраслей. Отдельных слов заслуживает также ряд просветительских проектов, успешно реализуемых компанией. В частности, постоянные читатели знают, что юридическое агентство и его основатель и руководитель Роман Савичев остаются давними партнерами «Ставропольской правды». Мы сердечно поздравляем коллег с предъюбилейной датой и, безусловно, рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.