11 июня ОАО «Юридическое агентство «СРВ», известному далеко за пределами Ставрополья, исполняется 19 лет.

«Юридическое агентство «СРВ»
«Юридическое агентство «СРВ»
Юридическое агентство «СРВ»

Защиту своих интересов специалистам «СРВ» доверяют крупнейшие энергетические компании, предприятия аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства, нефтяники, лидеры строительной сферы и других ключевых отраслей. Отдельных слов заслуживает также ряд просветительских проектов, успешно реализуемых компанией. В частности, постоянные читатели знают, что юридическое агентство и его основатель и руководитель Роман Савичев остаются давними партнерами «Ставропольской правды». Мы сердечно поздравляем коллег с предъюбилейной датой и, безусловно, рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.