Фото: Эдуард КОРНИЕНКО День России – праздник стал традиционным для ставропольцев

Накануне Дня России к ставропольцам обратился губернатор В. Владимиров:

«Этот праздник символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей страны. Любовь к ней каждый из нас проносит в сердце через всю жизнь. Сегодня все мы, граждане России, гордимся своей Родиной, верим в ее великое будущее. Уверен, что патриотизм народа, труд и забота людей о родной стране и впредь будут составлять силу Отечества, помогать ему достойно отвечать на любые вызовы, укреплять позиции как ведущей мировой державы. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, радости, счастья, новых достижений на благо Ставрополья, на благо России!».

От имени краевых депутатов земляков поздравляет председатель Думы СК Г. Ягубов:

«Этот праздник несет в себе огромный патриотический заряд, объединяет нас высоким чувством любви к своему Отечеству, верностью историческим традициям семьи российских народов, желанием видеть свою страну сильной и могущественной. Сегодня Россия идет вперед уверенными шагами, развивает свой огромный экономический потенциал, сохраняет и преумножает вековые культурные традиции. Ставропольский край всегда был и остается надежной опорой всему государству. Своим трудом, достижениями и победами мы умножает могущество нашей державы. Желаю вам мира, счастья и успехов на благо нашей великой Родины!».

С праздником ставропольцев поздравил также председатель Общественной палаты СК Н. Кашурин.