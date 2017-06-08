В Железноводске выступают против намерения федерального собственника – Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры – передать памятник архитектуры «дача эмира Бухарского» под гостиницу.

Фото: Елена СМИРНОВА Дача эмира Бухарского в Железноводске

Ситуацию прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев:

– Юристы администрации уже обратились в прокуратуру и готовят обращение в судебные органы с тем, чтобы обжаловать сделку по передаче дачи эмира Бухарского в аренду под гостиницу. В марте этого года Министром РФ по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым было дано поручение Агентству рассмотреть возможность передачи «дачи эмира Бухарского» в собственность Ставропольского края, чтобы использовать здание в туристских целях. Было озвучено предложение перенести туда городской краеведческий музей, поскольку здание, в котором он сегодня располагается, не вмещает даже трети имеющихся экспонатов. Если бы в здании «дачи эмира Бухарского» расположился музей, это было бы естественно. Однако, вопреки поручениям Министра РФ и многократным обращениям администрации города-курорта, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры провело аукцион и подписало договор аренды, условия которого противоречат ограничениям первой зоны округа горно-санитарной охраны, и как следствие, являются грубейшим нарушением законодательства.