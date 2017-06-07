Фото: ГУ МЧС России по Ставрополя Фото: ГУ МЧС России по Ставрополя

Так как паводковая обстановка стабилизовалась, Ставрополье начали покидать курсанты из Академий гражданской защиты МЧС РФ и Государственной противопожарной службы, командированные 27 мая для устранения последствий паводка. 8 июня самолет доставил в Москву курсантов Академии гражданской защиты.

Возвращаться они могут с чувством выполненного долга. Более 200 молодых спасателей все это время разбирали завалы, откачивали воду, очищали подворья от обломков, оказывали адресную помощь всем пострадавшим гражданам на наиболее пострадавших территориях.

Накануне за труд спасателям, в том числе и курсантам, губернатор края Владимир Владимиров вручил благодарственные письма. Сотрудники МЧС России не раз получали благодарность и от самих жителей, которым оказывали помощь.