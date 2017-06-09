В Ставрополе целый месяц с 18 июня до 18 июля планируют ремонтировать водопровод на участке улицы Серова от улицы Краснофлотской до улицы Л. Толстого, поэтому проезд для машин будет запрещен. Альтернативу проезда предлагают по улицам Доваторцев, Тельмана, Шпаковской, 8 Марта, Краснофлотской и Л. Толстого.

Перекрытие частично отразится на маршрутах № 3м, 17м, 30м и 47м, которые вынуждены будут свой прежний отрезок пути по улице Доваторцев от улицы Шпаковской в сторону улицы Серова подкорректировать, двигаясь по улице Доваторцев, улице 8 Марта, улице Л. Толстого и далее.

А ремонт газопровода стал причиной перекрытия дорог от улицы Мира до улицы Лермонтова на участке переулка Зеленый, предположительно до 1 июля.