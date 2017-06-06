Юные наездницы конноспортивной школы Ставропольского аграрного университета продемонстрировали свои навыки в открытом первенстве СтГАУ по конкуру на Кубок ректора.

Фото предоставлено пресс-службой СтГАУ

В этом году состязание приобрело новый, костюмированный формат, что позволило участницам показать свою индивидуальность.

Девушки должны были преодолеть 10 препятствий метровой высоты. По словам Виктории Демьяненко, главного судьи соревнований, победителей и призеров определили по наименьшему количеству штрафных очков и скорости прохождения маршрута.

Самой быстрой и техничной оказалась Мария Можейко в образе ловкой рыжей лисички. Ее конь Осло тракененской породы был наиболее точным в преодолении препятствий. «Видимо, от волнения я разогналась – и вот результат, – шутливо подметила семиклассница». Результат победительницы 48 секунд.

Всего на семь секунд дольше оказалось прохождение маршрута Ариной Зиновьевой в костюме рокерши. Выступая на чистокровном жеребце верховой породы со звонким именем Гонг, она обошла все преграды за 55 секунд.

Замкнула тройку лидеров шестиклассница в костюме мушкетера. В ярко-красных одеждах гордо восседая на Бандерлоге Мария Карибова прошла через все препятствия за 1 минуту 5 секунд.

Самым необычным костюмом поразила членов жюри ученица 8-го класса Мария Самушия. Она предстала в образе таксиста, за что получила приз за оригинальность.

За свой упорный труд, терпение и волю к победе триумфаторы и участники кроме кубков и дипломов получили в подарок конные принадлежности (щетки, вальтрапы) и красивые гольфы.