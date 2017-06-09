Единственный из осужденных Ставропольского края, Сергей из ИК-1 села Кочубеевского, выразил желание сдавать ЕГЭ по примеру школьников на воле.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Выпускник уже прошел это испытание по математике, в скором времени ему предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку. Обычно учащиеся школ в исправительных учреждениях при выборе формы экзамена между традиционной или ЕГЭ останавливают выбор на первом варианте. Нынешний случай, скорее, исключение. Осужденный объясняет свой выбор так:

– Находясь в колонии, я, возможно, первый раз в жизни задумался о том, как я жил, переосмыслил все, что со мной произошло. Я хочу нормальную семью, хочу работать. А для этого необходимо образование. Поэтому после освобождения в ноябре планирую поступать в вуз. А для поступления нужны сертификаты ЕГЭ.