Выпускник уже прошел это испытание по математике, в скором времени ему предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку. Обычно учащиеся школ в исправительных учреждениях при выборе формы экзамена между традиционной или ЕГЭ останавливают выбор на первом варианте. Нынешний случай, скорее, исключение. Осужденный объясняет свой выбор так:
– Находясь в колонии, я, возможно, первый раз в жизни задумался о том, как я жил, переосмыслил все, что со мной произошло. Я хочу нормальную семью, хочу работать. А для этого необходимо образование. Поэтому после освобождения в ноябре планирую поступать в вуз. А для поступления нужны сертификаты ЕГЭ.