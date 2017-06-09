Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Зерно

С рабочей поездкой первый зампред правительства Ставропольского края Николай Великдань побывал в Новоалександровском районе, где прошел семинар о положительных характеристиках сортов озимой пшеницы и ячменя.

Эксперты утверждают, что на Ставрополье производят качественное зерно. Это, прежде всего, зависит от условий взращивания семян (и питомники играют в этом ключевую роль), ведь пшеница имеет генетическую память.

По завершении мероприятия, агрономы со всего Ставрополья смогли оценить делянки с новыми сортами.