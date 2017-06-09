Один из быстроногих красавцев конно-спортивного клуба «Терцы» города Михайловска, совсем недавно обзавелся собственной страничкой в социальной сети Вконтакте.

Фото предоставлено пресс-службой комитета СК по делам национальностей и казачества

Конь Гравилат «делится» информацией о жизни клуба, познавательной информацией о породах и коневодстве, а также выкладывает интересные фотографии и видеозаписи на эту тему.

В своих записях блогер уже «рассказал» подписчикам, что у него есть братья и сестры – Таис, Ласка, Тупса, Тайга, Рапсодия и Барбарис, а также что он находится «в активном поиске пары». Кроме того, пояснил, что вести за него страницу будут казаки Михайловского станичного казачьего общества.

«Помощник» Гравилата в блогерском деле и инициатор создания странички – начальник штаба Михайловского станичного казачьего общества Игорь Кочубеев. По его словам, страничка поможет рассказать людям о казачьих традициях, а также послужит отличной мотивацией для молодежи вести здоровый образ жизни.