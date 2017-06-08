Региональные этапы Всероссийского конкурса «Доброволец России» проходят сейчас в разных городах страны.

Они закончатся 1 октября. Цель конкурса – выявить самых инициативных и перспективных активистов. К участию допускают волонтеров и различные добровольческие объединения. Возрастной диапазон – от 18 до 30 лет. Подать заявку на участи можно на сайте добровольцыроссии.рф. Чтобы дойти до финала, участникам предстоит выдержать народное голосование, после которого сформируют лонг-лист прошедших, который сократят до шорт-листа эксперты конкурса. Шорт-лист будет состоять из трех участников в каждой номинации. Этот этап пройдет с 20 октября по 10 ноября. Победителей назовут 5 декабря на финале Всероссийского форума добровольцев.

В конкурсе предусмотрены номинации: «Волонтерский центр», «Экологическое волонтерство», «Волонтерство Победы», «Социальное волонтерство», «Событийное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры», «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях», предусмотрены свои номинации для серебряных волонтеров (от 50 лет) и отдельный конкурсный набор проводят для «Юных добровольцев».

В 2017 году у добровольцев должен появиться свои Гимн в рамках специальной конкурсной категории.

Отметят отличительным знаком и семьи, которые реализуют волонтерские проекты и добровольческие программы.