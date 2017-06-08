Несколько пожаров произошло 8 июня на Ставрополье.

Фото пресс-службы ПАСС СК Пожарная машина

12 человек и четыре единицы техники выехали на сообщение о пожаре, поступившее в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю в 4:49 утра. Горела пятиэтажка на улице Комарова. Кровля полностью разрушена огнем, чердачное перекрытие повреждено. Люди не пострадали.

В 14:00 поступило сообщение о возгорании на 208 км ФАД Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды. В течение семи минут четверо огнеборцев приехали для ликвидации огня. В итоге машина Киа повреждена, люди не пострадали, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по СК.

Еще один вызов поступил уже вечером в 18-38. На улице Лермонтова произошло возгорание на территории частного домовладения. В 18: 41 спасатели прибыли на место, но огонь уже успел нанести ущерб: уничтожены гараж, машина и крыша хозпостройки. Пострадавших нет.

В 19:20 спасателей оповестили о пострадавшем, поступившим в отделение хирургии Новоселицкой ЦРБ. Пациент попал в больницу с ожогами тела, причина которых – пожар в частном домовладении на улице Петрова. Но пожарно-спасательные подразделения не вызывались.

Вследствие пожара, случившегося на улице Красной на территории частного домовладения, о котором спасателей оповестили в 19:37, повреждена кровля. Люди в безопасности.

Во всех случаях возгораний устанавливаются причина пожара и материальный ущерб.