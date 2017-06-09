В Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова прошла презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе».

Фото: Сергей ВИЗЕ Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе» Фото: Сергей ВИЗЕ Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе» Фото: Сергей ВИЗЕ Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе» Фото: Сергей ВЕТЕР Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»

Издание включает в себя как ранее выходившую, так и свежую прозу, стихотворения и публицистику. Добавлю, что книга издана в серии «Лауреаты российских премий».

Поздравить бенефицианта с только что прошедшим 65-летием и выходом из печати его очередного творения собрался библиотечно-культурно-литературный бомонд Ставрополья, ведь он не только поэт, прозаик и публицист, что само по себе характеризует разностороннюю личность, но и автор слов, музыки и исполнитель собственных песен!

Все произведения Владимира Бутенко отличает удивительное лирическое начало. Тему любовной лирики современные авторы используют сейчас нечасто. И, как правило, всегда пишут о любви молодых или относительно молодых людей. А вот рассказ «Я приеду на закате» ярко, страстно и колоритно повествует о любви людей зрелого возраста. Как говорили уже успевшие прочесть довольно-таки объемный труд коллеги по перу, стиль автора тонкий, умный и, безусловно, талантливый.

Повесть «Девочка на джипе», давшая название всему сборнику, еще в 2011 году признана лауреатом в конкурсе за лучшее прозаическое произведение журналом «Наш современник». Так что имя Владимира Бутенко и его казачьи романы во многом определяют современный литературный процесс на Ставрополье.

– В этой книге собраны самые дорогие, самые близкие мне произведения, — поведал автор. — И, каждый раз издавая очередной вариант, я стилистически дорабатываю его. Здесь четвертый вариант повести, по-видимому, окончательный.

Хотя наш герой и посетовал, что его творческая судьба на Ставрополье сложилась не совсем так, как он это себе представлял, главное, что она состоялась.

Сейшн был построен в виде литературно-музыкальной композиции. Лауреат множественных литературных и губернаторских премий, член Союза писателей России, главный редактор альманаха «Литературное Ставрополье», В. Бутенко не только декламировал стихи и исполнял свои музыкальные произведения из цикла «Стихи, ставшие песнями», сверкая всеми гранями своего самобытного таланта, но и включил запись голоса давно упокоившегося классика Александра Ивановича Куприна, что также стало одной из изюминок вечера.

В процессе презентации директор Лермонтовки Зинаида Долина представила подготовленный сотрудниками библиотеки сборник статей и библиографических материалов о жизни и творчестве В. Бутенко «Запечатленное время», поддержанный Литературным фондом имени Валентины Слядневой.