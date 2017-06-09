В Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова прошла презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе».

Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Фото: Сергей ВИЗЕ
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Фото: Сергей ВИЗЕ
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Фото: Сергей ВИЗЕ
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Презентация новой книги ставропольского писателя Владимира Бутенко «Девочка на джипе»
Фото: Сергей ВЕТЕР

Издание включает в себя как ранее выходившую, так и свежую прозу, стихотворения и публицистику. Добавлю, что книга издана в серии «Лауреаты российских премий».

Поздравить бенефицианта с только что прошедшим 65-летием и выходом из печати его очередного творения собрался библиотечно-культурно-литературный бомонд Ставрополья, ведь он не только поэт, прозаик и публицист, что само по себе характеризует разностороннюю личность, но и автор слов, музыки и исполнитель собственных песен!

Все произведения Владимира Бутенко отличает удивительное лирическое начало. Тему любовной лирики современные авторы используют сейчас нечасто. И, как правило, всегда пишут о любви молодых или относительно молодых людей. А вот рассказ «Я приеду на закате» ярко, страстно и колоритно повествует о любви людей зрелого возраста. Как говорили уже успевшие прочесть довольно-таки объемный труд коллеги по перу, стиль автора тонкий, умный и, безусловно, талантливый.

Повесть «Девочка на джипе», давшая название всему сборнику, еще в 2011 году признана лауреатом в конкурсе за лучшее прозаическое произведение журналом «Наш современник». Так что имя Владимира Бутенко и его казачьи романы во многом определяют современный литературный процесс на Ставрополье.

– В этой книге собраны самые дорогие, самые близкие мне произведения, — поведал автор. — И, каждый раз издавая очередной вариант, я стилистически дорабатываю его. Здесь четвертый вариант повести, по-видимому, окончательный.

Хотя наш герой и посетовал, что его творческая судьба на Ставрополье сложилась не совсем так, как он это себе представлял, главное, что она состоялась.

Сейшн был построен в виде литературно-музыкальной композиции. Лауреат множественных литературных и губернаторских премий, член Союза писателей России, главный редактор альманаха «Литературное Ставрополье», В. Бутенко не только декламировал стихи и исполнял свои музыкальные произведения из цикла «Стихи, ставшие песнями», сверкая всеми гранями своего самобытного таланта, но и включил запись голоса давно упокоившегося классика Александра Ивановича Куприна, что также стало одной из изюминок вечера.

В процессе презентации директор Лермонтовки Зинаида Долина представила подготовленный сотрудниками библиотеки сборник статей и библиографических материалов о жизни и творчестве В. Бутенко «Запечатленное время», поддержанный Литературным фондом имени Валентины Слядневой.