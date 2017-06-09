Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

После ливня 7 июня часть спасателей ПАСС СК, сообщила пресс-служба ведомства, передислоцировали из села Левокумка в село Канглы Минераловодского городского округа для откачки воды в подтопленном жилом секторе. Сейчас работа здесь идет полным ходом, привлечено 25 спасателей и 20 мотопомп. За сутки спасатели ПАСС СК откачали 1 720 кубометров воды из 9 домов.

9 июня пассовцы не останавливаются, поскольку заявок на аварийно-восстановительные работы о много. Это – откачка воды из подвалов, а также расчистка от ила и мусора придомовых территорий.

Основные силы спасателей ПАСС СК уже третью неделю находятся в селе Левокумка. За 8 июня пассовцы откачали 6 500 кубометров воды из 15 домов. Всего в зоне подтопления работает 62 человека от Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, 12 единиц техники и 36 мотопомп. За весь период стихийного бедствия пассовцы оказали помощь жителям 358 домов, откачав 94 536 кубометров воды в разных частях края.