Фото: Александр МАЩЕНКО «Шерстяник», старейший парк Невинномысска, ожидает реконструкция Фото: Александр МАЩЕНКО «Шерстяник», старейший парк Невинномысска, ожидает реконструкция

Парк «Шерстяник» – старейший в Невинномысске. Недавно краевыми властями было принято решение о выделении 20 миллионов рублей на благоустройство зеленой зоны отдыха. Ее реконструкция запланирована в рамках концепции «Пять шагов благоустройства повседневности», предусматривающей совершенствование общественной среды российских моногородов.

Мэрия Невинномысска призвала горожан вносить свои предложения по приданию парку второй жизни. Быть может, в первую очередь отдыхающим нужны новые, удобные лавочки? Или обновленные аллеи? Или же оборудованные детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки?

Это предстоит узнать в ходе выяснения предпочтений невинномысцев. Их предложения, а, возможно, и детально разработанные проекты, будут поступать на электронную почту муниципалитета и помогут достичь главной цели намеченной реконструкции. А она такова: необходимо сделать «Шерстяник» более современным, а также создать в нем комфортные условия для неспешных прогулок и занятий спортом.