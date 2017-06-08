Недавно в России вышел в прокат французско-канадский мультфильм «Балерина». Уж не могу не поделиться своим впечатлением от просмотра!

Эстетически «Балерина» прекрасна: классическая музыка, потрясающая передача цветовых оттенков, атмо-сфера Парижа второй половины XIX века, завораживающий балет, красивая 3D-графика и симпатичные персонажи. Всем этим приятно любоваться, этот аспект мультфильма вдохновляет и оставляет сугубо положительные впечатления.

Сюжет ленты наивен и банален, но не лишен своего очарования: жила-была сиротка Фелисса в Британии, и была у нее мечта стать известной танцовщицей. Вместе со своим другом Виктором, который, в свою очередь, хотел стать изобретателем, она сбегает из приюта в Париж, где все мечты, как водится, сбываются.

Главная героиня не стесняется идти по головам ради достижения своей цели. Из-за ее навязчивости, нездорового любопытства и патологической неуклюжести чуть не увольняют с работы женщину, взявшуюся ее опекать. Из мести и эгоизма она крадет приглашение в балетную школу у столь же юной соперницы.

Мультфильм содержит кучу шаблонов. Друг детства, тайно влюбленный в главную героиню, исполняющий роль шута в мультфильме? Есть. Злая соперница, считающая себя центром Вселенной и самой лучшей на всем белом свете? Есть. Строгий, но справедливый наставник? Есть. Русский принц, смесь Баскова и Зверева, красивый и совершенно бестолковый? Есть.

Несомненно, мультфильм найдет своего зрителя. Дети от шести до двенадцати лет будут смотреть «Балерину», восхищаться Фелиссой или Виктором, взращивая в себе идею «всегда идти за своей мечтой». Но, в отличие от тысячи других фильмов с призывом никогда не сдаваться, у адекватного зрителя, способного мыслить критически и рационально, возникнет много вопросов.