На образовавшуюся вакансию заведующего отделом партийной жизни «Ставропольской правды» крайком ВКП(б) прислал высокого, крепкого телосложения мужчину с ярко выраженными румяными комсомольскими щеками.

М. Грамов проводит пресс-конференцию в качестве председателя Национального олимпийского комитета СССР

Оказалось, что за его плечами год войны в должности радиотелеграфиста, а после демобилизации пять лет работы в Усть-Джегутинском и Либкнехтовском райкомах ВЛКСМ. С переходом в журналисты проблем у него не оказалось. Он быстро освоил тематику отделов редакции, читая материалы коллег, нередко подсказывал авторам довольно смелые мысли, которые только украшали будущие публикации. Газетчики быстро поняли: свой парень, а когда он был утвержден в должности заместителя главного редактора, стало ясно: этот халтуру на полосу не пропустит.

И уже никто не удивился, что через три года бывшего радиотелеграфиста перевели в Ставропольский крайком КПСС, а в 1967 году он стал заведующим сектором отдела пропаганды ЦК КПСС. Мало какие региональные газеты страны могут похвастаться тем, что из их рядов вышел член правительства. А «Ставрополка» может! Ведь рассказ мы ведем о Марате Владимировиче Грамове, который в 1983 году был назначен председателем комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Тяжелая ему досталась доля. Например, обращаться в Политбюро ЦК КПСС с обоснованием нецелесообразности выступления советских атлетов на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. В результате было принято решение о бойкоте этой Олимпиады, которое позже все признали ошибочным.

Как вспоминает бывший заведующий отделом информации «Ставрополки» Валерий Попов, с Маратом Владимировичем ему еще довелось встречаться дважды. На 8-й Летней спартакиаде народов СССР каждая делегация на протяжении всех соревнований проводила «свой» день. В День РСФСР на пресс-конференции, которую проводил М. Грамов, наш спецкор подошел к нему. В короткой беседе (Грамову предстояло еще провести прием гостей) Марата Владимировича интересовало все, что произошло за эти годы в редакции. Самовар «Волжанин» на столе у Попова до сих пор напоминает о той встрече.

Еще больше удивился Марат Владимирович встрече с нашим корреспондентом на Олимпиаде в Атланте. С щек Грамова уже исчез комсомольский румянец, годы тусклыми бороздами испещрили лицо бывшего замредактора. Валерий Попов рассказал, кто из ставропольцев входит в состав олимпийской делегации, какие большие надежды возлагаются на солнечнодольского тяжелоатлета Андрея Чемеркина. Времени для беседы теперь было предостаточно, только вот разговор, по сути дела, не получился. О ком ни спрашивал Попова бывший председатель Национального олимпийского комитета, наш коллега, потупив взгляд, был вынужден признаваться, что этот человек уже покинул наш мир. Где-то на пятой фамилии Марат Владимирович совсем потускнел и перевел разговор на другую тему. Два года не дожил до нового тысячелетия и сам Грамов.