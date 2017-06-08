Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

По данным Ставропольского Гидрометцентра 10 и 11 июня в крае вероятен сильный ливень, крупный град, гроза и ветер, скорость которого достигнет 20-25 м/с.

Из-за ухудшения погоды возможно возникновение ЧС природного характера не выше локального уровня 10-12 июня. Вероятны подъем уровня в реках до неблагоприятных отметок, нарушения в работе дренажных систем, увеличение аварий, перебои в работе транспорта, повреждение (подмывом опор) линий связи и ЛЭП, повреждение кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе – повреждение строений и сельскохозяйственных культур, активизация оползневых процессов.

Краевое управление МЧС призывает ставропольцев быть острожными на улице.