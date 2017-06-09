В дни летних каникул более двухсот младших воспитанников школы имени генерала А. Ермолова краевого центра и их коллег из других учебных заведений с пользой проводят время в летнем лагере отдыха «Патриот».

Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Ставропольские кадеты-ермоловцы встретили 345-ю годовщину Петра I в летнем лагере

9 июня здесь вспомнили, что ровно 345 лет назад (30 мая по старому стилю) родился Пётр I — гениальный реформатор и очень жестокий и своенравный человек, первый российский император.

Именно он сформировал регулярную армию и флот в России, ввел рекрутскую повинность и обязательную службу для дворян, участвовал в создании воинского и морского уставов. При нем был открыт первый русский музей — Кунсткамера, создана Российская академия наук и многие учебные заведения. Да и сама история кадетства в нашей стране ведет свое начало от указов Петра Великого о создании Школы навигацких и математических наук, ставшей прообразом кадетского корпуса.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, помимо педагогов «лекторами» у школяров были их старшие коллеги — кадеты из команды, готовящейся сейчас к выступлению на краевом финале военно-спортивной игры «Зарница».