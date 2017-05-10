Запоминающимся событием для жителей Михайловска и гостей из Ставрополя станет фестиваль «Креативный город – цветущий город», который пройдёт 10 июня в жилом районе «Гармония». Мероприятие приурочено к празднованию Дня России.

С 8:00 до 14:00 часов будет работать сельскохозяйственная ярмарка «Фестиваль клубники и меда», которая откроет новый ярмарочный сезон в «Гармонии» в предместьях Ставрополя. Здесь жители и гости района смогут приобрести абсолютно разные товары по доступным ценам без посредников.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11:00 часов. В программе: большой концерт, церемония награждения победителей конкурсов по дизайну и благоустройству жилого района «Гармония». Кульминационным моментом празднования станет грандиозный «Парад цветов», в котором примут участие десятки обворожительных девушек из Михайловска и других населенных пунктов.

Все присутствующие смогут оценить участниц, дефилирующих по сцене в жилом районе «Гармония» в тематических нарядах. Затем девушек ожидает профессиональная фотосессия на аллее «Ласточек» у сквера «Любви» и фото/видеосессия в дендрарии. Также состоятся катание на машинах по городу, марш через площадь и финальный танец участников-Цветов.

На протяжении всего фестиваля будет организована работа арт-площадок различной направленности. Детей ожидают аттракционы, аквагрим, игры с ростовыми куклами, рисунки мелом на асфальте. На открытом воздухе будут организованы: бесплатные мастер-классы, дегустация кулинарных шедевров, любимые песни в караоке, интерактивные конкурсы.

Для людей старшего поколения и ценителей творчества на аллее «Ласточек» будет играть духовой оркестр, затем выступят писатели и поэты Ставрополья. Здесь же будет организована выставка картин ставропольских художников и воспитанников детской художественной школы Шпаковского района.

Жилой район «Гармония» уже давно привлекает жителей Ставрополья и других регионов России своей социальной направленностью. Здесь регулярно проводятся тематические мероприятия, турниры по футболу и шахматам. Не так давно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий дзюдо и другими видами единоборств. Активными темпами идет строительство одного из крупнейших на Юге России детского сада.

Помимо мероприятий жилой район «Гармония» привлекает доступным жильем. Наибольшим спросом среди молодых семей пользуются таунхаусы, выступающие альтернативой трёхкомнатной квартире в Ставрополе. Больше информации о жилом районе «Гармония» и представленной недвижимости на сайте tretyrim.ru.