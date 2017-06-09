Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Вечером 8 июня в станице Советская Кировского района произошло ДТП, в результате которого одна из улиц станицы осталась без газа на целый час. Водитель «Шевроле Круз» в седьмом часу вечера не справившись с управлением, съехал с дороги и влетел в газовый стояк. Испугавшись возможного взрыва очевидцы сразу же обратились за помощью к брандмейстерам ПЧ № 106 ПАСС СК села Горнозаводское Кировского района, сообщила пресс-служба ведомства.

Спустя 14 минут пассовцы были на месте происшествия. После ДТП газовый столб нуждался в срочном восстановлении. Этим занялись специалисты газовой службы. Пожарные же дежурили на месте ДТП на случай возгорания. Со всеми работами справились в течение часа. Виновник ДТП не пострадал.