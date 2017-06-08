Ежегодно, в первый летний месяц, а именно 12 июня, наша страна отмечает День России – праздник, являющийся символом свободы, мира и согласия всех людей на основе справедливости и буквы закона.

Фото: из архива газеты «СП» День России

Сам праздник возник относительно недавно, и его рождение тесно связано с достаточно скорбным для старшего поколения событием – распадом Советского Союза, а также подписанием Декларации Независимости России 12 июня 1990 года. Впоследствии эта дата была признана праздничным днем в честь возникновения нового независимого государства — Российской Федерации. И, безусловно, новая красная дата в календаре тесно связана с именем первого президента РФ Бориса Ельцина. в далеком 1994 году, как знак триумфа Бориса Ельцина.

День России не простое народное гулянье – это торжество, имеющее глубокий политический и социальный смысл, олицетворяющее национальное единение и гражданскую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Формально День России является самым главным современным государственным праздником в стране, ведь от этой даты можно вести отсчет становления новой российской государственности, основанной на принципах Конституции, равноправия и партнерства.

Для многих людей, знакомых с историей этой даты, она имеет несколько противоречивое значение. С одной стороны, День России – это повод еще раз вспомнить о величии своей Родины, а с другой, прежняя формулировка праздника «День независимости» вызывает некоторые сомнения у скептиков: от кого РСФСР получила независимость после подписания декларации? Можно ли считать распад великого, огромного Советского Союза шагом вперед, достижением?

Несмотря на размышления скептиков, не стоит забывать о том, что Россия проделала огромный исторический путь и ее независимость – это итог титанических усилий и работы тех людей, которые во имя высшей цели построения сильного, демократического государства отстаивали незыблемость и суверенитет нашей страны. Безусловно, подобное событие заслуживает чествования и должно оставаться в памяти будущих поколений.

В Ставропольском крае, в частности в городе Ставрополе, День России уже стал традиционным празднеством – из года в год, 12 июня, край отмечает данное событие яркой культурной программой: выставками, концертами, душевными народными гуляниями, фестивалями, флэшмобами и конкурсами. Мишура патриотизма, единства и всеобщего воодушевления, которой щедро приправлен этот красный день календаря, не оставляет сомнений в том, что россияне понимают смысл этого торжества и с гордостью отмечают его.

Однако к своему стыду признаюсь, когда меня спросили про 12 июня, я задумалась: «А что будет в этот день?». Подобный вопрос натолкнул меня на размышления о том, какое же место в жизни молодого поколения, таких же студентов, как я, и не только, занимает День России. Потому я решила спросить у представителей ставропольской молодежи, какое значение для них имеет эта дата, и как они ее будут отмечать.

Кристина С., студентка:

– Честно говоря, в последнее время не люблю этот праздник. Да, 12 июня, лишний летний выходной. Это здорово. Но для меня эта дата не несет никакой смысловой нагрузки, хотя я искренне люблю нашу страну. Более того, в связи с плохой погодой и напряженной обстановкой постараюсь провести этот день дома, в кругу семьи. Быть может, если бы концепция праздника слегка «обновилась», то есть вместо посещения надоевших концертов и салюта появилась возможность узнать больше о культуре нашей Родины, если бы был произведен упор на образовательную часть и развитие здравого патриотизма, то я бы с удовольствием отмечала этот праздник каждый год.

Никита В., школьник:

– В моей семье День России считается одним из главных праздников…Мой папа патриот нашей страны, потому каждый год мы всей семьей отмечаем этот день. Обычно мы стараемся посещать мероприятия в центре Ставрополя, а после поехать за город на шашлыки с друзьями семьи. Что лично я думаю о Дне России? Не знаю, мы же отмечаем наши дни рождения, тогда почему бы не отметить рождение России? (смеется)

Елизавета З., домохозяйка:

– Дню России придано мало значения. Сами посудите, мы всей страной гуляем, ездим за город, выпиваем. Это неправильная позиция, торжественность праздника обесценена, потому я стараюсь воспитывать в своих детях любовь и уважение к согражданам, учу тому, что такой день лучше посвятить полезным делам. Даже элементарно: перевести бабушку через дорогу или же помочь донести тяжелый пакет до дома – маленький вклад в общество. Тем более в день, который считается знаковым, говорящим, что мы, россияне, едины.

Наталья Р., аниматор:

– Никогда не считала этот день праздничным. Смущают надуманный патриотизм и средства, которые государство вкладывает в бесконечные концерты и фестивали. Лучше бы помогли нуждающимся в помощи людям, вместо этих глупостей.

Анастасия В., студентка:

– Для меня этот день на значит ничего, это же не Новый год или день рождения. Плюс у меня сейчас сессия, и даже от лишнего выходного толку нет, буду сидеть дома и готовиться к экзаменам.

Сергей Н., продавец-консультант:

– Обычный день в году. Напрягает неуемный пафос и лозунги, о которых на следующий день уже все забудут. 9 мая происходит то же самое. Не люблю все это. Предпочитаю сидеть дома и не обращать внимания.

Ирина Т., научный сотрудник:

– Понимаю, что День России создан для поднятия национального духа, но повода для радости не вижу. С грустью осознаю, что мы празднуем развал великой страны, не понимаю этого. А за выходной спасибо!

Александр М., студент:

– Меня совершенно не заботят политика и все, что с ней связано. Следовательно, не понимаю я всеобщего помешательства. Ну подписали в девяностых декларацию, и фиг с ней!

Дарья Ж., домохозяйка (временно):

– Считаю, что День России нужно отмечать, рассказывать детям со школьной скамьи о значимости этого события. Наша страна преодолела «железный занавес», мы выбились в мир. Почему бы не гордиться этим? Сама проведу 12-е число с друзьями в парке, погуляем вечером, салют посмотрим. И без того слишком много негатива вокруг, вот еще один повод для поднятия настроения, давайте радоваться!

Вот такие разные мнения и мысли. Становится немного тоскливо от того, что опора и будущее нашей страны, молодое поколение, так просто отмахивается от своей истории, относится к знаковым историческим эпизодам в истории своей страны со скепсисом и безразличием. Создалось впечатление, что для всех нас День России – лишь очередной повод отдохнуть. Слишком мало людей осознает значение этой даты для нас, граждан России, потому все это заставило меня задуматься о том, что будет с нами. Но не стоит впадать в крайности и ставить крест на патриотизме и любви к нашей великой Родине. Давайте постараемся сохранить наше наследие, давайте помнить, что этот день не просто дата окончания определенной «политической игры». День России – это день единения и согласия между всеми нами, гражданами этой великой страны.