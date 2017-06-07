В Шпаковском районе Ставропольского края появится осетровый и лососевый рыбозаводный комплекс стоимостью 700 млн рублей. По мнению экспертов проект окупится через 5 – 7 лет. Комплекс – результат сотрудничества минэкономразвития Ставрополья и компании ООО «Волга-Дон». В год комплекс будет производить 100 тонн рыбы в установках замкнутого водоснабжения и 5 тонн красной и черной икры. Это довольно значительные цифры, учитывая что законный объем потребления черной икры в России – 20-25 тонн ежегодно.

Ставропольский рыбозаводный комплекс, по словам гендиректора компании Владимира Мякшева, будет продавать 1 тонну икры на внутреннем рынке, а 4 – в ОАЭ, где сейчас ведутся переговоры.