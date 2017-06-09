Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе за год 864 семьи получили помощь в рамках благотворительной акции, рассказывают в администрации города. Хорошие, но уже ненужные вещи – одежду, обувь, книги, постельное белье, игрушки, бытовую технику, мебель приносят ставропольцы в пункты сбора.

Поделиться вещами может каждый. В понедельник с восьми утра до четырех часов дня их принимают в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского, в среду, четверг и воскресение с двух часов дня до шести вечера – в Епархиальном центре помощи материнству и детству «Мое солнышко», в Ставропольском городском совете женщин с 11:00 до 15:00 – во вторник, среду и субботу.