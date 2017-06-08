97-летие краевых ОВД отметили в Ставрополе. На торжестве присутствовал губернатор Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

Он приветствовал собравшихся сотрудников и ветеранов Органов внутренних дел. Глава края отметил их вклад в сохранение порядка и безопасности в регионе. В частности, поблагодарил за проявленную во время майских паводков самоотверженность. В. Владимиров вручил 17 благодарственных писем отличившимся.

Начальник ГУ МВД по СК Александр Олдак также отметил наградами сотрудников управления.

После торжества почтили память погибших, возложив цветы к памятнику погибших при исполнении долга сотрудников органов внутренних дел Ставрополья.