Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Лучшие работники отрасли экономики и социальной сферы региона, деятели искусства и культуры получили из рук губернатора Владимира Владимирова 27 государственных и краевых наград. Торжество приурочено ко Дню России, так как, по словам губернатора, именно такие люди вкладываются в благополучие края и страны.

Медали «Герой труда Ставрополья» получили директор Детской хореографической школы Ставрополя Александр Винниченко, слесарь Предгорного «Межрайводоканала» Владимир Василищин, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Новотроицких электрических сетей Валерий Ефремов, машинист мостового крана из Зеленокумска Владимир Киктенко.

А генеральный директор ООО «Машук», председатель краевого совета женщин Татьяна Чумакова теперь Почётный гражданин Ставропольского края. Это звание было заслужено ей за значимый вклад в социально-экономическое развитие региона.