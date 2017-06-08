Это мероприятие было приурочено ко Дню России. Поздравил приставов с наступающим праздником и поблагодарил за непростую работу губернатор края Владимир Владимиров. Результат работы судебных приставов в 2016 году был рекордный – 6 миллиардов взысканий, 500 миллионов из которых пополнили бюджет края.
26 сотрудников получили награды из рук главы края и руководителя краевого УФССП Николая Коновалова.
14 сотрудников официально приняли на службу после традиционной присяги верности государству.
В конце мероприятия прошло возложение цветов к мемориалу.