9 июня в Ставрополе состоялось торжественное построение краевого Управления федеральной службы судебных приставов у мемориала Огонь Вечной Славы.

Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

Это мероприятие было приурочено ко Дню России. Поздравил приставов с наступающим праздником и поблагодарил за непростую работу губернатор края Владимир Владимиров. Результат работы судебных приставов в 2016 году был рекордный – 6 миллиардов взысканий, 500 миллионов из которых пополнили бюджет края.

26 сотрудников получили награды из рук главы края и руководителя краевого УФССП Николая Коновалова.

14 сотрудников официально приняли на службу после традиционной присяги верности государству.

В конце мероприятия прошло возложение цветов к мемориалу.