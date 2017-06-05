Профессор Дортмунского университета Хорст Петткер уже давно стал традиционным гостем на кафедре журналистики Северо-Кавказского федерального университета. Ежегодно он читает лекции для студентов гуманитарного института и проводит семинары, посвященные как журналистике, так и другим сферам общественной и политической жизни, которые так или иначе связаны с гуманитарными науками.

Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ Фото: Полина ВАКУЛЕНКО Хорст Петкер Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ Фото: Полина ВАКУЛЕНКО Титульный слайд лекции на немецком

Многие старшекурсники уже хорошо знают господина Петткера – для тех же, кто только в этом учебном году взял на себя бремя студенчества, европейский гость представляется чем-то вроде показателя престижности университета. И неспроста, ведь несмотря на солидный возраст профессора, знания, которыми он делится на своих лекциях и семинарах, могут помочь в поддержании и улучшении будущего журналистики как профессии.

Данный цикл семинаров хоть и не сильно, но отличался от предыдущих. Теперь он был разделен на три части, каждой из которых был отведен один из трех дней. Также каждая часть была направлена на определенный курс студентов, хотя посетить абсолютно все семинары мог любой желающий.

Первый семинар для старшекурсников был посвящен предвыборной ситуации в Германии. Перво-наперво господин Петткер поделился мнением относительно действующего канцлера страны Ангелы Меркель. Как и конкуренты, он критикует политику канцлера, указывая на то, что ее ошибки привели к настоящим проблемам Германии, которые требуют поспешного решения. Миграционная политика, отказ от атомной энергии, отсутствие единой образовательной системы и санкции в отношении к России – эти и другие аспекты политики Меркель господин Петткер причисляет к негативным сторонам ее работы.

Кроме того, профессор рассказал о трех главных сферах, на которые стоит опираться при изучении предвыборной ситуации в Германии: демографической, экономической и культурной. В настоящий момент в каждой из них есть как положительные стороны, так и отрицательные. Именно на последние делают основной упор кандидаты на выборах.

Второй семинар был посвящен фронтовой пропаганде времен Второй Мировой войны. Данный семинар был разделен на две части: первая была посвящена советской пропаганде, а вторая – немецкой антипропаганде. В качестве объекта своего исследования Хорст Петткер использовал фронтовой пропагандистский журнал «FRONT-ILLUSTRIERTE», который различными методами распространялся среди немецких солдат. В нем шла активная агитация против нацистского режима и призыв сдаться в плен Красной армии. Взамен Советский Союз гарантировал хорошие условия содержания в лагерях и сохранение жизни после окончания войны. Для того, чтобы сильнее воздействовать на сознание немецких солдат, авторы журнала прибегали к лжесвидетельствам и фотомонтажу. Журнал указывал на якобы плачевное положение Вермахта и его бесспорное поражение в войне. Пропагандисты работали под лозунгом «Фотографии не лгут».

В ответ на это команда немецких пропагандистов во главе с Геббельсом создала антипропаганду, в которой открыто и аргументированно опровергалась вся информация, указанная в выпусках «FRONT-ILLUSTRIERTE». Описывались методы, которыми в них пытались манипулировать сознанием немецких солдат. Наглядно демонстрировались способы фотомонтажа. В ходе этой пропагандистской войны не победил никто: за каждым действием с одной стороны следовало противодействие с другой. Главный же вывод, сделанный господином Петткером в ходе своего исследования, прозвучал так:

«Любая пропаганда рождает антипропаганду. Настоящая и правдивая журналистика – лучший способ достижения какой бы то ни было информационной цели».

Третий семинар для первокурсников был посвящен исключительно только журналистике как профессии. Если точнее – ее будущему в условиях доминирования цифровых технологий. Начал он этот семинар со слов о том, что в настоящее время печатные СМИ находятся в плачевном состоянии. Однако мнение некоторых экспертов о том, что такая тенденция может привести к депрофессионализации журналистики, профессор не разделяет.

«Общество нуждается в журналистике. Ее отсутствие или замена на пропаганду неизбежно приводит общество и государство к распаду, о чем нам известно на примере социалистических строев».

Кроме того, исторически журналистика как профессия существует давно, что также служит аргументом против мнений о ее депрофессионализации. Господин Петткер подчеркнул, что журналисту важно знать свою профессию и не путать ее основные функции с функциями простого распространителя информации, которым в современном обществе может быть любой человек с гаджетом и интернетом. По словам профессора, журналист должен не просто донести информацию, но и помочь читателю ориентироваться в освещаемых событиях.

Тот факт, что распространителем информации теперь может быть любой независимый гражданин, профессор назвал «переходом от безучастного наблюдателя к действующему лицу». Если раньше между происшествием и выходом новости о нем проходило значительное количество времени, то теперь в большинстве случаев этих временных пробелов нет.

Закончил господин Петткер свой цикл выступлений наставлением к будущим журналистам: «Боритесь за свои убеждения!».