Фото:пресс-служба ОМВД России по городу Невинномысску Воспитанники детского сада побывали на экскурсии в музее городского отдела полиции Фото:пресс-служба ОМВД России по городу Невинномысску Награждение участников творческого конкурса

Акцию «Мир детей» организовали в Невинномысске сотрудники полиции и представители Общественного совета городского отдела МВД России. В учебных заведениях стражи порядка провели специальные занятия. В их ходе подросткам напомнили об ответственности за совершение правонарушений и преступлений, шла речь также о соблюдении мер безопасности в летний период.

А воспитанники детского сада № 45 побывали на экскурсии в городском отделе полиции. Ребята посетили дежурную часть и музей, рассказывающий об истории правоохранительных органов. Наибольший интерес у юных невинномысцев вызвали многочисленные экспонаты музея.

Как рассказали в пресс-службе ОМВД России по Невинномысску, завершилась акция «Мир детей» торжественным вручением наград участникам творческого конкурса. Представленные поделки и рисунки были выполнены в различных техниках. Жюри затруднилось с определением победителей, а потому грамоты и подарки получили все авторы.