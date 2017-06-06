Деятельность летнего читального зала Центральной городской библиотеки Невинномысска по традиции началась с публичных Пушкинских чтений.

Фото: пресс-центр Центральной городской библиотеки Невинномысска С Пушкинских чтений началась работа в Невинномысске летнего Литературного бульвара Фото: пресс-центр Центральной городской библиотеки Невинномысска А. С. Пушкин в этот раз на Литературный бульвар не пришел, от имени поэта собравшихся приветствовал литературный персонаж классика – И. П. Белкин Фото: пресс-центр Центральной городской библиотеки Невинномысска С Пушкинских чтений началась работа в Невинномысске летнего Литературного бульвара

Они также дали старт работе Литературного бульвара. Важный момент: в прошлом Литературный бульвар посетил сам Александр Сергеевич Пушкин. А в этом году великий поэт не смог присутствовать на торжестве и ведущая мероприятия И. Гайдай предоставила возможность открыть публичные чтения прославленному литературному персонажу классика – И. П. Белкину. Он обратился к почтенной публике с приветственным словом и поведал краткую историю создания своих бессмертных творений.

Импровизированная постановка отрывка из повести «Выстрел», публичные чтения повести «Барышня-крестьянка» – в этих и других литературных акциях приняли участие библиотекари и студенты. Присоединиться к празднику также мог любой прохожий.

А в библиотеке семейного чтения к запуску Литбульвара приурочили красочный театрализованный праздник «Палитра пушкинского слога». Юные читатели и артисты из детского сада представили на суд публики театральную импровизацию на тему пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».

Как рассказали в пресс-центре Центральной городской библиотеки, этим летом на Литературном бульваре пройдут десятки акций. Выставки, мастер-классы, буккроссинг (обмен книгами) – это лишь малая часть из запланированного.