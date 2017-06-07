Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска Система «Дорожный пристав» помогает выявлять злостных неплательщиков в Невинномысске Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска Система «Дорожный пристав» помогает выявлять злостных неплательщиков в Невинномысске

В Невинномысске судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД и Межрайонной инспекции ФНС России на оживленных улицах города выявляли злостных неплательщиков. Процесс происходил с помощью специализированной системы, которая была приобретена администрацией Невинномысска. Аппаратно-программный комплекс «Дорожный судебный пристав» сканирует номера машин, движущихся в потоке, и «пробивает» их по базам данных. Если обнаруживается, что владелец той или иной машины имеет задолженность, система сообщает об этом звуковым сигналом и выводит данные гражданина на экран монитора.

Долги водители имеют право оплачивать прямо на месте. В других случаях судебные приставы или налоговые инспекторы вручают виновнику недоимки квитанцию или постановление суда, либо накладывают арест на имущество.