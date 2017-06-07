Фото: пресс-служба ОМВД России по Невинномысску Бывший охранник, взяв на подмогу подельника, пытался украсть электродвигатель с территории предприятия Фото: пресс-служба ОМВД России по Невинномысску Бывший охранник, взяв на подмогу подельника, пытался украсть электродвигатель с территории предприятия

В Невинномысске бывший охранник одного из предприятий решил обокрасть ранее вверенный ему объект. На дело мужчина пошел не один, а с напарником. Средь бела дня злоумышленники проникли в цех и попытались разобрать станок, чтобы похитить электродвигатель. Однако были застигнуты на месте преступления и скрылись.

Долго прятаться ворам не довелось. Вскоре их задержали сотрудники полиции. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело – по факту покушения на кражу чужого имущества.