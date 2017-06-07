Прошла пресс-конференция заместителя председателя правительства Ставрополья — министра экономического развития региона Андрея Мурги, посвященная участию ставропольской делегации в работе Петербургского международного экономического форума.

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Ставропольского края Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Ставропольского края

Одной из главных новостей для участников мероприятия стало сообщение о том, что Ставропольский край занял 13 место в рейтинге делового гостеприимства российских регионов. Рейтинг — отражение мнения бизнесменов, которые впервые приезжают в регион с намерением открыть свое дело, их впечатлений от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса. Всего оценивались 75 параметров.

— Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не раз отмечал, что с инвесторами работают не институты, с ними работают люди. А этот рейтинг отражает то, что видит предприниматель, когда приезжает в регион: готовность субъекта федерации не просто встретить инвестора, но и предоставить ему наиболее выгодные условия для вложения своего капитала в экономику региона, – отметил А. Мурга.