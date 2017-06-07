Третий сезон работы студенческих отрядов открыт на Ставрополье.

Фото: пресс-служба Полпредства СКФО

Больше десяти тысяч ставропольских студентов из 246 отрядов и 48 образовательных учреждений будут трудиться на поприще педагогики, строительства, медицины, сельского хозяйства, сервиса и др. Работать молодежь будет не только в крае. 120 бойцов поедут строить скоростную автомагистраль Москва – Санкт-Петербург, восемь человек отправятся в Воронежскую область для работы в составе Всероссийского сельскохозяйственного отряда «Мост», в составе Всероссийского педагогического отряда «Дельфин.ru» будут работать вожатыми пять студентов края. 150 часов обучения предстоит пройти студентам в школах вожатского мастерства. Но и это еще не все. Студенты обязаны сдать выпускной экзамен, чтобы получить сертификат вожатого.

По словам замминистра образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрия Донецкого, каждый год растет количество желающих получить первый трудовой опыт, заработать и зарекомендовать себя перед работодателем.