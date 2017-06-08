Борьба с саранчой вышла за пределы края. Этой злободневной для аграриев нынче теме было посвящено окружное совещание, которое в Пятигорске провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Обработка полей

В целом ситуация с распространением саранчовых в Северо-Кавказском федеральном округе не такая тревожная, как в прошлом году, но и простой ее назвать нельзя. Регионы Северного Кавказа ежегодно сталкиваются с этой бедой, на отдельных территориях вводится режим чрезвычайной ситуации, отметил Максим Владимиров. В прошлом году саранча, вставшая на крыло, в некоторых субъектах СКФО сильным ветром была унесена на значительные расстояния, вплоть до Черноморского побережья Кавказа и высокогорных курортов. Важно не допустить повторения ситуации, уничтожив еще не окрепшего вредителя, не способного к «путешествию» на дальние расстояния. В регионах разработаны планы борьбы с опасными насекомыми, запланировано создать резерв инсектицидов.

Министерство сельского хозяйства России на базе Ставропольского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» создало координационный центр для борьбы с «нежданными гостями». Проводятся совместные обследования на приграничных территориях между субъектами округа. В течение недели в трех районах Ставропольского края, Левокумском, Нефтекумском и Арзгирском, и в двух районах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников рассказал, что в крае на обработке площадей занято 22 единицы авиационной и 120 – наземной техники. Все хозяйства обеспечены инсектицидами. По прогнозам, через семь-десять дней саранча встанет на крыло и эффективность борьбы с ней будет кратно снижена. Очевидно, что погода в течение последнего месяца была на стороне аграриев, не очень благоприятствовала развитию саранчи. Это дает возможность предотвратить массовое распространение вредителя, убеждены специалисты. И этот шанс надо использовать по максимуму.

По мнению Владимира Ситникова, эта борьба должна выйти на качественно новый уровень во всем округе, так как решение вопроса в отдельно взятом регионе ничего не даст. Все большее распространение вредителя свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых мер. В настоящее время на Ставрополье насекомые «оккупировали» уже 16 районов, заселив в общей сложности 355 тысяч га. В районах, где введен режим ЧС, экономический порог вредоносности превышен в 20 раз.