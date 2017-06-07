8 июня в России отмечается День социального работника.

Фото: пресс-служба губернатора СК Владимир Владимиров

В связи с профессиональным праздником соцработников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Владимир Владимиров. В его обращении говорится:

«Вы всегда рядом с теми, кому необходима помощь. Благодаря вашему профессионализму и высоким человеческим качествам – милосердию, выдержке, душевному теплу и состраданию, – люди не остаются один на один со своими проблемами.

Ветераны, пенсионеры, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, находят в вас опору, обретают веру в будущее. Для своих подопечных вы олицетворяете социальную справедливость, внимание и поддержку со стороны государства.

Отдельные слова благодарности – в адрес тех, кто во время майского паводка работал в пострадавших территориях края. Огромное спасибо за труд, чуткие сердца и высокую самоотдачу.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной работы на благо Ставрополья и всех его жителей!»