Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

21 километр дорог в Ставрополе, в числе которых 10 магистральных и 11 частного сектора, скоро отремонтируют. 300 миллионов рублей пойдет на новое асфальтовое покрытие. Работы продлятся до конца июля, но только в ночное время, чтобы машины могли проезжать. К сегодняшнему дню срезан верхний слой покрытия.

Реконструкции подлежат ставропольские дороги на проспекте Кулакова, улицах Дзержинского, Пригородной и Доваторцев. Займутся и тротуарами, бордюрами, заездными карманами, остановками, ограждениями. Так что благоустройство коснется не только автолюбителей, но и пешеходов.