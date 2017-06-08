8 июня в Ставрополе директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил работу краевого Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Фото пресс-службы губернатора СК Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в Ставрополе Фото: пресс-служба Управления Росгвардии По Ставропольскому краю Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в Ставрополе Фото пресс-службы губернатора СК Ключи из рук Виктора Золотова получили семьи сотрудников и военнослужащих, обеспечивающих безопасность и правопорядок в Ставропольском крае. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии По Ставропольскому краю Ключи из рук Виктора Золотова получили семьи сотрудников и военнослужащих, обеспечивающих безопасность и правопорядок в Ставропольском крае. Фото пресс-службы губернатора СК Ключи из рук Виктора Золотова получили семьи сотрудников и военнослужащих, обеспечивающих безопасность и правопорядок в Ставропольском крае. Фото пресс-службы губернатора СК Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов Фото пресс-службы губернатора СК Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов с губернатором СК Владимиром Владимировым

Он также провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, где обсуждались вопросы обеспечения правопорядка и безопасности на Ставрополье, и вручил ключи от квартир семьям сотрудников ведомства.

Кроме этого, состоялась рабочая встреча с участием руководителей территориальных управлений правоохранительных и силовых органов, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по СК.

Ключи из рук Виктора Золотова получили семьи сотрудников и военнослужащих, обеспечивающих безопасность и правопорядок в Ставропольском крае. Помощь в решении жилищного вопроса оказало правительство края. Специально для этих целей было выделено 55 квартир в краевом центре. Жилые помещения укомплектованы оборудованием. Дома оснащены по самым современным стандартам – имеют высокий класс энергоэффективности, все квартиры оборудованы счетчиками, благоустроены прилегающая территория и детская игровая площадка. Квартиры будут использоваться в качестве служебных жилых помещений. Уже сегодня новоселы могут заселяться в свои квартиры.

Генерал армии Виктор Золотов вручил губернатору Владимиру Владимирову медаль «За содействие».