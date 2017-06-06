Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района

В районном Дворце культуры села Александровского прошел праздничный концерт, посвященный Дню социального работника. Зал собрал в этот день представителей коллективов, которые ближе всего к людям – к их проблемам, бедам, чаяниям. Всего в социальной сфере района трудится 530 специалистов, которые за год обслуживают более 30 тысяч человек.

В торжественной обстановке лучшим из лучших были вручены почетные грамоты губернатора края и Думы СК, краевого министерства труда и социальной защиты населения и другие награды администрации района.