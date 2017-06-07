Ряд мероприятий, приуроченных ко Дню России, начался в Ставрополе еще 7 июня. Это – концерты, выставки детских рисунков, спортивные соревнования и конкурсы для детей.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО День России в Ставрополе

11 июня в 17:00 духовой оркестр сыграет для ставропольчан любимые композиции в Центральном парке.

Самое интересное приготовили для горожан и гостей краевой столицы, разумеется, к 12 июня (хотя нынче это понедельник, он будет выходной, что вдвойне приятно!). Одновременно несколько мероприятий начнется в 11:00 на Крепостной горе – на любой вкус. И, порой, придется выбирать, в какую сторону направить свое внимание. Согласиться или наоборот с выбором жюри в конкурсе «Мисс Россия – Ставрополь», украсить свое тело аквагримом, стать болельщиком турнира по киберфутболу и робофутболу или зрителем фестиваля радиоуправляемых моделей? Для тех, кто предпочитает традиционные забавы, будет работать выставка народных промыслов возле Солдата и на Бульваре генерала Ермолова. А в честь 180-летия Центрального парка в 15:00 торжественно откроют Пушкинскую скамейку.

Для вечерних развлечений припасены: кинопоказ под открытым небом у ДКиС в шесть вечера и дискотека «Танцуй, Россия!» от радиостанции «Русское радио» на Крепостной горе.