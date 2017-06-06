Фото: из архива газеты «СП» Бензопила

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело по обвинению ставропольчанина в незаконной рубке лесных насаждений. 11 марта он управился менее чем за час. Без разрешительных документов в урочище «Таманская лесная дача» бензопилой он уничтожил 3 граба, 5 кленов, 13 дубов и 3 вяза.

Ущерб Ставропольское городское лесничество оценило в 1137844 рубля 80 копеек. Максимальное наказание, которое грозит порубщику, лишение свободы на срок до 7 лет, объяснили в прокуратуре Промышленного района.