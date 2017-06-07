Фото: из архива газеты «СП» Бракосочетание

Жители Ставрополья могут подать заявление на вступление брак, развод со скидкой 30% через портал «Госуслуги». Заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов выразил надежду, что экономить будут молодожены, а не разведенные.

Условия получения дисконта: подтвержденная учетная запись на сайте и установленная личность в центрах обслуживания в ЗАГСе. После этих процедур нужно в разделе «Семья и дети» заполнить форму заявления на портале, выбрать «электронную услугу», оплатить пошлину с помощью банковской карты или мобильного кошелька и отправить заявление. Так, желающим создать ячейку общества пошлина будет стоить 245 рублей (вместо 350 рублей), а для тех, кто разводится – 550 рублей (вместо 650 рублей).