С 6 по 10 июня Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой проводит XIV межрегиональную школу молодого библиотекаря «Библиотечная экспедиция: маршруты творческого поиска».

Цель Школы – продвижение познавательного, экологического, литературного и этнографического туризма в библиотеке. Занятия будут основываться на интерактивных методах обучения, обмене опытом, знакомство со спецификой библиотек в других городах края и России.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской государственной библиотеки для молодежи, Российской библиотечной ассоциации (Секция по библиотечному обслуживанию молодежи, Молодежная секция).

Основная задача Школы – позиционирование публичной библиотеки как информационного центра культурного туризма, определение роли библиотек в продвижении таких важных для туристического развития регионов направлений, как познавательный, экологический, этнографический, литературный туризм.

Занятия Школы будут строиться на применении интерактивных приемов обучения, обмене опытом, знакомстве с работой библиотек городов Пятигорска, Минеральных Вод, Кисловодска и других регионов России.

Большая часть уроков пройдет в пятигорской Центральной городской библиотеке им. М. Горького.