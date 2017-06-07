Цель Школы – продвижение познавательного, экологического, литературного и этнографического туризма в библиотеке. Занятия будут основываться на интерактивных методах обучения, обмене опытом, знакомство со спецификой библиотек в других городах края и России.
Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской государственной библиотеки для молодежи, Российской библиотечной ассоциации (Секция по библиотечному обслуживанию молодежи, Молодежная секция).
Основная задача Школы – позиционирование публичной библиотеки как информационного центра культурного туризма, определение роли библиотек в продвижении таких важных для туристического развития регионов направлений, как познавательный, экологический, этнографический, литературный туризм.
Занятия Школы будут строиться на применении интерактивных приемов обучения, обмене опытом, знакомстве с работой библиотек городов Пятигорска, Минеральных Вод, Кисловодска и других регионов России.
Большая часть уроков пройдет в пятигорской Центральной городской библиотеке им. М. Горького.