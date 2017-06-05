В Красногвардейском прошла ежегодная VI спартакиада работников ветеринарной службы Ставрополья. В программу турнира вошли 11 видов спорта: мини-футбол, волейбол, стрельба из электронной винтовки, прыжки в длину и другие. В итоге победу одержала сборная «Легион», представлявшая Александровский, Благодарненский, Грачевский и Новоселицкий районы. Второе место заняла команда «Изобилие» из представителей Красно-гвардейского, Новоалександровского и Изобильненского районов, третье – управление ветеринарии края.