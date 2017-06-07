Федеральная служба госстатистики провела в Кисловодске совместное заседание региональных Советов руководителей территориальных органов государственной статистики, расположенных в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Заседание региональных Советов руководителей территориальных органов государственной статистики в конферец-зале кисловодского санатория «Солнечный» Фото: Николай БЛИЗНЮК Заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам (справа) рассказывает о нововведениях в деятельности Федеральной службы.

От правительства Ставропольского края участников заседания приветствовал заместитель председателя ПСК – министр экономического развития Андрей Мурга. Он отметил значимость работы Росстата для всех органов исполнительной власти. Что касается минэкономразвития, то его деятельность постоянно базируется на тех цифрах, которые предоставляют Ставрапольстат и другие подразделения Федеральной службы. О плодотворной совместной деятельности с органами госстатистики говорил и начальник департамента аппарата полпреда Президента России в СКФО Виктор Днов. А глава Кисловодска Александр Курбатов, пользуясь цифрами и фактами, показал, сколь привлекателен для инвесторов город-курорт.

Заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам рассказал о нововведениях в деятельности Федеральной службы, пережившей за последние десять лет пять реорганизаций.

Руководители территориальных органов Федеральной службы из республик и областей Поволжья и Северного Кавказа доложили о проблемах в организации и проведения переписей и крупномасштабных обследований. Затем участники заседания обсудили проблемы функционирования Централизованной системы обработки данных и формирования Статрегистра. Обстоятельный профессиональный разговор состоялся и об опыте проведения Выборочного наблюдения доходов населения в различных регионах. Говорили, в том числе, и о важности разъяснительной работы в СМИ при проведении подобных мероприятий.