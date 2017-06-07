В рамках Года экологии, объявленного в ПАО «Газпром», в компании «Газпром газораспределение Ставрополь» подвели итоги краевого конкурса «Лучший экологический репортаж» среди 32 газораспределительных организаций (ГРО) Ставрополья.

В финальном туре на суд жюри были представлены 10 работ от 8 газораспределительных организаций. Помимо профильных специалистов АО «Газпром газораспределение Ставрополь», в состав оценочной комиссии вошли независимые эксперты – представители Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а также газеты «Ставропольская правда».

По итогам конкурса в номинации «Лучший текст» за репортаж «Экологический десант» I место присвоено команде АО «Левокумскрайгаз». За репортаж «Природный газ – союзник экологии» II место присуждено команде АО «Ставропольгоргаз». Дипломом за III место отмечена команда АО «Андроповскрайгаз» за репортаж «Экология начинается с каждого».

В номинации «Лучший фоторепортаж» I место присвоено команде АО «Ставропольгоргаз» за серию фотоснимков «Сохраним планету вместе». II место заняла команда АО «Предгорныйрайгаз», представившая серию фотографий «Рукотворный лес». Команде АО «Курскаямежстройгаз» присуждено III место за фоторепортаж «Экологическая тропа».

Кроме того, специальными призами жюри за оригинальный подход в организации и проведении экологических мероприятий отмечены команды АО «Ипатоворайгаз» и АО «Благодарненскрайгаз».

«Участники конкурса поделали большую подготовительную работу. За каждым репортажем и фотографией стоят реальные дела по улучшению экологической обстановки в зоне работы газораспределительных организаций. Газовики провели акции по очистке, благоустройству и озеленению территорий, инициировали экологические уроки и экскурсии. Участвовали в проектах по повышению экологической культуры», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер, председатель оргкомитета конкурса Алексей Александров.

Справка:

2017 год в России и в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. В АО «Газпром газораспределение Ставрополь» разработан план мероприятий, в реализации которых задействованы 32 ГРО Ставропольского края. На протяжении нескольких лет для привлечения внимания общественности к вопросам экологии ставропольские газовики активно поддерживают международные акции: Час Земли, День энергосбережения. В рамках Всемирного дня без автомобиля сотрудники газораспределительных компаний принимают участие в городских и районных веломаршах. В 2017 году впервые проведена акция в рамках Международного дня птиц по установке скворечников. Проведено 23 урока по повышению экологической грамотности среди школьников.