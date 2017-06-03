С победой вернулась из Москвы ученица школы №1 города Михайловска Инесса Козлова. Она стала победительницей Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Председатель Совета директоров Строительной группы «Третий Рим» Сергей Захарченко лично поздравил Инессу Козлову с победой

Учредителями конкурса являются Государственная Дума России и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Прежде чем попасть на второй этап престижного конкурса, Инессе пришлось пройти сито отборочного этапа, в котором приняло участие свыше 500 школьников со всей России.

В финале очного этапа Инесса Козлова представила Ставрополье по направлению «социальная политика». Ее проектная работа «Правовые аспекты государственного регулирования доступа к ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети интернет несовершеннолетних пользователей» оказалась в числе лучших и была отмечена дипломом первой степени. Работу оценили и представители Русской православной церкви, наградив Инессу грамотой «За вклад в духовное развитие страны».

Участие и победа жительницы Ставропольского края во Всероссийском конкурсе стало возможным благодаря поддержке Строительной группы «Третий Рим», взявшей на себя расходы по оплате организационного взноса и пребывания в Москве.

Председатель Совета директоров Строительной группы «Третий Рим» Сергей Захарченко лично поздравил Инессу Козлову с победой и возвращением, пожелав успехов в учебе. Комментируя данное событие, Сергей Захарченко подчеркнул, что сегодня важно не забывать о талантливых детях — ведь именно они в недалеком будущем станут определять судьбу России.

Следует отметить, что Строительная группа «Третий Рим» помимо поддержки талантов, уделяет большое внимание детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в лечении. По инициативе компании создан благотворительный проект «Поможем всем миром!» и ежегодно проводится одноименный благотворительный семейный фестиваль.