В Минводах губернатор края Владимир Владимиров наградил командование и личный состав соединений МЧС по Ставропольскому краю.

Фото пресс-службы губернатора СК В Минеральных Водах наградили спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье Фото пресс-службы губернатора СК Губернатор В.Владимиров наградил спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье Фото пресс-службы губернатора СК В Минеральных Водах наградили спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье

Из пяти тысяч человек, участвовавших в борьбе со стихией, половина – сотрудники МЧС.

За помощь в эвакуации, в обеспечении сохранности имущества на территориях подтоплений и ликвидацию последствий ЧС губернатор поблагодарил спасателей и вручил благодарственные письма. В свою очередь начальник ГУ МЧС по СК Александр Иваницкий и глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев также отметили самых отважных благодарственными письмами и подарками.

На этой неделе отряды МЧС, призванные на помощь из других регионов России, будут постепенно покидать Ставрополье.