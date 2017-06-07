В Минводах губернатор края Владимир Владимиров наградил командование и личный состав соединений МЧС по Ставропольскому краю.

В Минеральных Водах наградили спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье
В Минеральных Водах наградили спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье
Фото пресс-службы губернатора СК
Губернатор В.Владимиров наградил спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье
Губернатор В.Владимиров наградил спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье
Фото пресс-службы губернатора СК
В Минеральных Водах наградили спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье
В Минеральных Водах наградили спасателей, отличившихся при ликвидации ЧС во время паводка на Ставрополье
Фото пресс-службы губернатора СК
Паводок на Ставрополье (2017)

Из пяти тысяч человек, участвовавших в борьбе со стихией, половина – сотрудники МЧС.

За помощь в эвакуации, в обеспечении сохранности имущества на территориях подтоплений и ликвидацию последствий ЧС губернатор поблагодарил спасателей и вручил благодарственные письма. В свою очередь начальник ГУ МЧС по СК Александр Иваницкий и глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев также отметили самых отважных благодарственными письмами и подарками.

На этой неделе отряды МЧС, призванные на помощь из других регионов России, будут постепенно покидать Ставрополье.