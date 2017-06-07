Из пяти тысяч человек, участвовавших в борьбе со стихией, половина – сотрудники МЧС.
За помощь в эвакуации, в обеспечении сохранности имущества на территориях подтоплений и ликвидацию последствий ЧС губернатор поблагодарил спасателей и вручил благодарственные письма. В свою очередь начальник ГУ МЧС по СК Александр Иваницкий и глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев также отметили самых отважных благодарственными письмами и подарками.
На этой неделе отряды МЧС, призванные на помощь из других регионов России, будут постепенно покидать Ставрополье.